Redmi A2+ с 64 ГБ стал самым продаваемым смартфоном в России

Согласно аналитикам мобильного оператора MTC, в России за первое полугодие 2024 года наиболее популярными брендами смартфонов стали Redmi и realme.

В топ-5 самых продаваемых моделей по количеству продаж входят Redmi A2+ (64 ГБ), realme Note 50 (64 ГБ), realme Note 50 (128 ГБ), Redmi 12 256 (ГБ) и Redmi 13C 256 (ГБ).

Однако, если оценивать рейтинг по денежной выручке, то преобладающую позицию занимает Apple. В топ-5 по выручке попали модели iPhone 15 Pro Max (256 ГБ), iPhone 15 Pro (256 ГБ), iPhone 15 (128 ГБ), iPhone 13 (128 ГБ) и iPhone 14 (128 ГБ).

Общее количество проданных смартфонов в России за первое полугодие 2024 года составило 14,1 миллиона штук, что на 10% больше, чем в предыдущем году.

При этом общая выручка составила 342 миллиарда рублей, что на 24% больше, чем в 2023 году. Средняя цена смартфона составила 24,3 тысячи рублей.