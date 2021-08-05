Redmi 9T откладывает обновление Android 11 в нескольких регионах

Xiaomi выпустила Redmi 9T в начале этого года. Изначально этот телефон в Китае назывался Redmi Note 9 4G. В Индии он также известен как Redmi 9 Power. Через шесть месяцев после выпуска Redmi 9T наконец-то начал получать обновление Android 11.

Redmi 9T дебютировал с MIUI 12 на базе Android 10, хотя он был запущен в начале 2020 года. Несмотря на то, что Xiaomi является более новым смартфоном, вскоре после его выпуска не было выпущено обновление Android 11 или MIUI 12.5. Вместо этого он получает прошлогодний Android только сейчас.

Для многих регионов обновление сейчас находится на стадии стабильного бета-тестирования. Проще говоря, оно выпускается партиями, как и любое другое обновление системы OTA. Следовательно, некоторые устройства могут получить обновление позже, чем другие.

Также ожидается, что остальные региональные варианты получат обновление в ближайшие дни. Это еще не все, оригинальный Redmi Note 9 4G, а также индийский Redmi 9 Power также очень скоро должны получить обновление Android 11.

И последнее, но не менее важное: Redmi 9T, Redmi Note 9 4G и Redmi 9 Power также будут обновлены до MIUI 12.5, а затем до MIUI 13.

Источник — Astera.