Redmi 9 Power и Redmi 9A получают повышение цен по всей Индии

Ранее в этом году Redmi запустила в Индии смартфоны Redmi 9 Power и Redmi 9A по доступным ценам. Сегодня цены на эти телефоны резко выросли как в онлайн, так и в офлайн-магазинах Xiaomi по всей Индии.

Redmi 9 Power получил повышение цены на 500 фунтов стерлингов (~ 7 долларов США), теперь его розничная цена составляет 13 499 фунтов стерлингов (~ 181 доллар США) по сравнению с первоначальной ценой в 12 999 фунтов стерлингов (~ 174 доллара США). С другой стороны, Redmi 9A, который раньше продавался по цене 7 499 фунтов стерлингов (~ 101 доллар США), теперь доступен за 7799 фунтов стерлингов (~ 107 долларов США).

Redmi 9 Power и 9A — бюджетные смартфоны с экраном 6,5 дюйма. Дисплей Power — Full-HD +, тогда как у 9A экран с разрешением HD +. В телефонах есть одна селфи-камера на передней панели. 9 Power имеет систему с четырьмя задними камерами — 48-мегапиксельная основная, 8-мегапиксельная сверхширокоугольная и два 2-мегапиксельных датчика для макро и глубинных снимков.

Под капотом у Power есть Snapdragon 662 SoC, тогда как у 9A есть чипсет MediaTek Helio G25. Телефоны имеют базовую конфигурацию: 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти.

Что касается аккумуляторов, у 9 Power есть колоссальная батарея емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Redmi 9A оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч со стандартной скоростью зарядки.

Источник — Astera.