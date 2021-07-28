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Redmi 9 начинает получать обновление MIUI 12.5 в Китае

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Ожидается, что Xiaomi представит серию Redmi 10 в ближайшие недели. В преддверии этого компания приступила к обновлению серии Redmi 9 до MIUI 12.5. Первой моделью в линейке, получившей последнюю версию MIUI, является ванильный Redmi 9.

Redmi 9 начинает получать обновление MIUI 12.5 в Китае

Только в прошлом месяце Xiaomi выпустила обновление Android 11 для Redmi 9. Фактически, это обновление еще не охватило все региональные варианты телефона. Несмотря на это, компания уже начала выпускать обновление MIUI 12.5 в Китае.

Последнее обновление системы для Redmi 9 в Китае поступает с номером сборки V12.5.1.0.RJCCNXM . Эта сборка программного обеспечения в настоящее время помечена как «Стабильная бета-версия», что означает, что она развертывается партиями.

Обновление должно быть доступно всем пользователям в Китае в ближайшие дни. Аналогичным образом, другие региональные варианты этого телефона также скоро получат обновление.

ПОКО M2 продается в Индии является перепод маркой редми 9. Тем не менее, пока получить обновление Android 11. Возможно, он получит как MIUI 12.5, так и Android 11 вместе через одно обновление системы OTA.

При этом, согласно надежному информатору, Redmi 9 должен иметь право на обновление MIUI 13. Но, к сожалению, неизвестно, будет ли он обновлен до Android 12.

Источник — Astera.

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