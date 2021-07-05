Redmi 6 и Redmi 6A получат дополнительное обновление MIUI 12

Еще в декабре 2020 года Xiaomi отменила обновление MIUI 12 для ряда устройств, а именно Redmi Y3, Redmi 7, Redmi 6 и Redmi 6A. Тем не менее, компания удивила всех, выпустив обновление для Redmi 7. Теперь Redmi 6 и Redmi 6A также получают аналогичное лечение, но с одной загвоздкой.

Xiaomi отказалась от планов по обновлению перечисленных выше смартфонов до MIUI 12, сославшись на проблемы с производительностью. Но в любом случае компания поставила обновление для Redmi 7. Фактически, этот телефон недавно даже получил обновление MIUI 12.5 .

Следовательно, была надежда, что оставшиеся три устройства когда-нибудь получат обновление MIUI 12. Этот день наконец настал. Но, к сожалению, обновление не для всех.

В официальном посте Xiaomi Mi Community, компания говорит, что она не будет испытывать обновление MIUI 12 для Redmi 6 и Redmi 6A пользователей, потому что аппаратное обеспечение этих двух смартфонов не может эффективно работать с новым программным обеспечением.

Таким образом, обновление доступно только как «Fastboot ROM». Заинтересованные пользователи могут разблокировать загрузчик своего телефона с помощью Xiaomi Mi Unlock Tool и установить прошивку с помощью Xiaomi Mi Flash Tool.

Стоит отметить, что хотя MIUI 12 и MIUI 12.5 доступны через OTA для Redmi 7, обновление по-прежнему ограничено Китаем. Точно так же MIUI 12 Fastboot ROM для Redmi 6 и Redmi 6A также доступны только для китайских вариантов.

На данный момент нет официального сообщения о том, получат ли эти три телефона последнее обновление MIUI на международном уровне. И последнее, но не менее важное: неизвестно, получит ли Redmi Y3 когда-либо обновление MIUI 12.

Источник — Astera.