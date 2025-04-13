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Redmi 15 апреля начнет продажи бюджетного смартфона Redmi A5

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Китайская компания Redmi анонсировала запуск своего нового бюджетного смартфона Redmi A5.

Выпуск новинки состоится 15 апреля в Индии, стоит отметить, что на глобальном рынке эта модель была представлена в начале апреля.
Redmi A5 получил 6,88-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп, а задняя камера — 32 Мп.

Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт и процессором UNISOC T7250. Для безопасности предусмотрен боковой сканер отпечатков пальцев.
Ожидается, что цена смартфона будет ниже 10 000 рупий

Redmi A5 работает под управлением Android 15 Go Edition, аппарат получил 4 ГБ оперативной памяти, отдельный слот для microSD и поддержку двух SIM-карт. Подключение осуществляется через двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.2.

Ожидается, что цена смартфона на индийском рынке будет ниже 10 000 рупий, что в пересчете составляет менее 10 тыс. рублей.

Источник: gizmochina

Redmi Redmi A5
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