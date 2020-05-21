Redmi 10X будет первым смартфоном с поддержкой двух 5G SIM-карт

Новый смартфон Redmi 10X будет представлен 26 мая, а до этого времени бренд почти полностью рассекретит новинку, публикую новые постеры с подробностями.

Так, сегодня в сети компания распространила ряд тизеров, одни из которых указывает на наличие двух 5G SIM-карт.

Таким образом, Redmi 10X будет первым смартфоном с поддержкой сразу двух 5G SIM-карт, а такого решения пока нет ни в одной из представленных на рынке моделей смартфонов.

Кроме этого, этот аппарат стад первым, созданным на процессоре Dimensity 820. Также в новинке обещают стабильную связь при работе на высокой скорости.

В следующем тизере указано, то в Redmi 10X будет установлен AMOLED-экран, а не ЖК-дисплей, как предполагалось ранее.