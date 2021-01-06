Redmi 10X 5G возглавил рейтинг самых быстрых Android-смартфонов AnTuTu

В лидерах оказался смартфон от китайского бренда Redmi.

Разработчики синтетического теста AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных недорогих смартфонов декабря.

В новом ТОП-10 первое место занял Redmi 10X 5G, который создан на базе процессора MediaTek Dimensity 820. В AnTuTu это мобильное устройство набрало 400 742 балла.

Следом за ним расположился Huawei nova 7, созданный на базе процессора Kirin 985. Третье место у Redmi 10X Pro 5G.

В «десятку» недорогих, но производительных смартфонов еще попали Honor 30, Honor X10, Huawei nova 7 SE, Redmi Note 9 Pro 5G, OPPO Reno5 5G и Realme Q2 Pro 5G.

Стоит отметить, что самым мощным серийным смартфоном в AnTuTu сейчас считается Xiaomi Mi 11, так как это пока единственный смартфон, который оснащен Snapdragon 888.