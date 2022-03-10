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Смартфон Redmi 10C за 215 долларов появился в продаже в Нигерии до анонса

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Производитель не делал официальных заявлений, но в Нигерии он уже предлагается через магазины Jumia.

В Нигерии в продажу поступил бюджетный смартфон Redmi 10C, а это новая модель, о которой компания никогда не упоминала.

Новинка предлагается по цене 215 долларов. В ней установлен восьмиядерный процессор, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Экран в аппарате большой – 6,53 дюйма, но он с большими рамками, поэтому размеры устройства очень внушительные.

На задней панели установлена тройная камера с датчиками 13, 2 и 2 Мп, а с лицевой стороны в каплевидном вырезе находится 5 Мп камера.

На сайте продавца еще написано, что Redmi 10C оснащен аккумулятором на 5000 мАч. Работает устройство под управлением Android 10.

Redmi Redmi 10C
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

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