Redmi 10 станет первым телефоном с новым чипсетом Helio

Xiaomi сообщала о прибытии смартфона Redmi 10 в течение последних нескольких дней. Компания объявила в свежем твите, что телефон будет оснащен чипсетом Helio G88.

Хотя дата запуска Redmi 10 еще не подтверждена, похоже, что он может выйти как первый в мире телефон на базе SoC Helio G88, о котором было объявлено в прошлом месяце. Новый чип предлагает 2 ядра процессора Cortex-A75 с тактовой частотой 2,0 ГГц и 6 ядер Cortex-A55. Что касается графики, он оснащен Mali-G52 MC2. По сравнению с Helio G85, он поддерживает дисплей с частотой 90 Гц и разрешением 1080+. Он также поддерживает камеру с разрешением до 64 мегапикселей. Как показано на плакате ниже, Redmi 10 на базе Helio G88 обеспечит лучший игровой опыт.

На данный момент Xiaomi подтвердила, что Redmi 10 имеет 6,5-дюймовый дисплей FHD + с частотой обновления 90 Гц. Для фотографирования он будет оснащен 50-мегапиксельными четырехкамерными камерами. Он будет предлагать стереовыход благодаря наличию двойных динамиков. Смартфон будет доступен в трех цветах: Carbon Grey, Pebble White и Sea Blue.

Смартфон недавно был замечен на сайте электронной коммерции с полными характеристиками. В листинге указано, что у него есть 8-мегапиксельная селфи, 50-мегапиксельная + 8-мегапиксельная + 2-мегапиксельная + 2-мегапиксельная установка с четырьмя камерами, до 6 ГБ ОЗУ, до 128 ГБ встроенной памяти и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

Он будет поставляться с Android 11 на базе MIUI 12.5 и предлагать другие функции, такие как боковой сканер отпечатков пальцев, слот для карт памяти microSD, двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, ИК-порт, USB-C и 3.5 мм разъем для наушников. Скорее всего, он будет стоить около 185 долларов.

Источник — Astera.