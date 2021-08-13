Redmi 10 сертифицирован NBTC как смартфон с поддержкой 4G

Несколько дней назад Redmi 10 появился на веб-сайте розничного продавца, раскрывая почти все о нем. Примерно через неделю телефон был сертифицирован NBTC Таиланда.

Согласно NBTC, Redmi 10 имеет номер модели 21061119AG. Помимо этого, сертификация подтверждает, что телефон ограничен подключением к сети 4G, о чем уже известно. Короче говоря, сертификация предполагает скорый запуск этого телефона, по крайней мере, в странах Юго-Восточной Азии, таких как Таиланд.

Согласно списку розничных продавцов на прошлой неделе, Redmi 10 будет поставляться с 6,5-дюймовой ЖК-панелью FHD + с частотой обновления 90 Гц. Он будет работать на SoC MediaTek Helio G88 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Смартфон будет оснащен четырьмя камерами на задней панели, состоящими из основного датчика на 50 МП, вторичного датчика на 8 МП (вероятно, сверхширокого) и пары датчиков на 2 МП (для макросъемки и глубины). На передней панели устройства будет 8-мегапиксельная камера.

Другие особенности Redmi 10 включают слоты для двух SIM-карт, возможность подключения 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GNSS, порт USB Type-C, слот для карт MicroSD, разъем для наушников 3,5 мм, два стереодинамика, ИК-порт, на основе MIUI. на Android 11, аккумулятор емкостью 5000 мАч и быструю зарядку 18 Вт.

Источник — Astera.