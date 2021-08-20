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Redmi 10 Prime получит сертификацию Bluetooth SIG

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Недавно в базе данных IMEI было обнаружено, что предстоящий телефон Xiaomi с номером модели 21061119BI принадлежит смартфону Redmi 10 Prime для Индии. Теперь сертификация Bluetooth SIG для номера модели 21061119B подтверждает, что он действительно будет запускаться на индийском рынке под названием Redmi 10 Prime.

Как видно на скриншоте, сертификация Bluetooth SIG показывает, что номера моделей 21061119AG, 21061119AL и 21061119DG принадлежат телефону Redmi 10. В листинге предполагается, что на индийском рынке этот же телефон будет переименован в Redmi 10 Prime.

Redmi 10 Prime получит сертификацию Bluetooth SIG

Даже аналитик Кацпер Скжипек заявил, что глобальный Redmi 10 будет выпускаться под названием Redmi 10 Prime в Индии. Сертификация Bluetooth SIG показывает, что эти устройства поддерживают соединение Bluetooth 5.2 и предустановлены с MIUI 12.5.

Источник — Astera.

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