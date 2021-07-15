Redmi 10 появляется на FCC под управлением Android 11

Хотя Redmi запускает разные версии серии Note 10, такие как Redmi Note 10S и Redmi Note 10T, которые еще не были запущены, здесь у нас есть утечка для будущего смартфона Redmi 10. Смартфон Redmi 10 появился на сертификации FCC, раскрывая его ключевые детали.

Смартфон Redmi 10 имеет номер модели 21061119AG и работает на MIUI 12.5 на базе Android 11. Также подтверждено, что он будет поставляться в варианте с двумя SIM-картами и поддержкой 4G LTE. Телефон дебютирует в трех вариантах — вариант с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ для хранения, с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ для хранения, а также с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ для хранения.

Кроме того, лидер Twitter по имени Кацпер Скржипек сообщил, что основной изюминкой телефона станет 50-мегапиксельный основной объектив. Телефон оснащен 50-мегапиксельным основным объективом, и это будет датчик Samsung S5KJN1. В общей сложности сзади будет три камеры — основная на 50 МП, ширина на 8 МП и макрообъектив на 2 МП.

Если в это поверить, то Redmi 10 наверняка будет надежным телефоном с камерой, по крайней мере, на бумаге. Кроме того, ожидается, что в телефоне будет установлен чипсет MediaTek. Какой именно — еще вопрос.

Помимо этого, смартфон ранее был отмечен в EEC и нескольких сертификатах в Индонезии и Сингапуре. Эти списки предполагают возможный выход на эти рынки.

Источник — Astera.