RedMagic 6R был подтвержден для глобального выпуска

На прошлой неделе китайский производитель Nubia анонсировал игровой смартфон RedMagic 6R . Телефон поступает как третья модель в серии RedMagic 6 этого года. Официальный аккаунт RedMagic в Твиттере объявил сегодня, что RedMagic 6R скоро получит глобальный выпуск. К счастью, нам не нужно ждать даты запуска, поскольку официальный сайт сообщил, что телефон будет представлен 19 июня.

На промо-странице также указано, что устройство будет доступно в двух цветовых вариантах — синем и белом.

RedMagic 6R — игровой смартфон на базе процессора Snapdragon 888 с 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с отверстием по центру и частотой обновления 144 Гц. Телефон поставляется в нескольких конфигурациях: до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ памяти UFS 3.1. Для камер на передней панели есть 16-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков, а на задней панели — 64-мегапиксельная установка с четырьмя камерами, которая также включает в себя сверхширокоугольную 8-мегапиксельную камеру, 5-мегапиксельную макро-камеру и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Это игровой телефон, поэтому неудивительно, что с правой стороны корпуса у него есть наплечные кнопки. Среди других функций — стереодинамики, DTS: X Ultra, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 и аккумулятор емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 55 Вт. Устройство работает под управлением RedMagic OS 4.0 на базе Android 11 .

RedMagic 6 и RedMagic 6 Pro оценены в 599 и 699 долларов соответственно, поэтому мы предполагаем, что RedMagic 6R будет иметь стартовую цену в 499 долларов, и это может быть для версии 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ, которая продается в Китае примерно за 470 долларов.

Источник — Astera.ru.