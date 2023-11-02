Редкую версию первого iPhone продали на аукционе за 12 млн рублей

Одна из последних аукционных продаж вызывает особый интерес — нераспечатанный iPhone первого поколения с 4 ГБ памяти был продан на аукционе LCG Auctions за удивительную сумму в $133 435 (примерно 12 млн рублей). Этот экземпляр, выпущенный в 2007 году, все эти годы оставался в оригинальной упаковке и не был вскрыт.

iPhone первого поколения является настоящей раритетной находкой для коллекционеров. 4 ГБ версия была быстро снята с производства из-за низкого спроса, в то время как 8 ГБ модель стала более популярной среди покупателей.

Основатель аукционного дома LCG Auctions, Марк Монтеро, отмечает, что 4 ГБ версия iPhone первого поколения встречается на рынке гораздо реже, по сравнению с 8 ГБ моделью — примерно в 20 раз.

Этот iPhone, как и другие устройства того времени, оснащен 3,5-дюймовым LCD-экраном и знаменитой функцией сенсорного ввода данных. Его выпуск стал началом новой эры смартфонов, превратив телефоны в мощные устройства, похожие на миниатюрные компьютеры.

Устройство было оснащено приложениями для электронной почты, веб-браузером и музыкальным плеером iPod, что открыло новые возможности использования мобильных телефонов.