Редизайн iOS и macOS: обновление понравится пользователям, уверены в Apple

Журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил, что iOS 19 станет одним из самых значительных обновлений в истории Apple. Ожидается, что новые версии iOS, iPadOS и macOS будут иметь изменённый дизайн, вдохновлённый интерфейсом visionOS, что сделает их более схожими друг с другом.

Гурман отметил, что это обновление для iOS будет важнее, чем iOS 7, а macOS 16 — значимее, чем macOS Big Sur. Новые интерфейсы будут включать прозрачные элементы и новые типы значков, что сделает использование устройств более удобным и последовательным.

Руководство Apple уверено, что пользователям понравятся эти изменения, несмотря на риски, связанные с изменением интерфейса. Они стремятся сделать системы проще в использовании и быстрее в навигации.

Обновления также подготовят почву для будущих устройств, таких как складные телефоны и Mac с сенсорными экранами. Apple нацелена на создание единого стиля для всех своих платформ и адаптацию к эпохе, когда ИИ-ассистенты станут более распространёнными.