Reddit: у пользователей iPhone 15 Pro смартфон начал плавится изнутри

Один пользователь с ником Trulywenttospace поделился на форуме Reddit своим опытом, связанным с новым флагманским смартфоном iPhone 15 Pro. Он утверждает, что из-за сильного нагрева устройство могло расплавиться изнутри.

История произошла 3 ноября 2023 года, когда пользователь проснулся от запаха горящего пластика. Он быстро понял, что источником запаха является его новый iPhone 15 Pro.

Trulywenttospace полагает, что смартфон начал медленно греться и плавиться еще ночью. Он уточнил, что устройство просто лежало рядом с ним на кровати и не было подключено к зарядке.

Пользователь пошел в магазин Apple Store сразу после его открытия в 10:00 утра. Сотрудники магазина заменили его смартфон на месте и сообщили, что раньше не сталкивались с подобным случаем.

Trulywenttospace подкрепил свои слова двумя фотографиями поврежденного устройства. На фотографиях видно, что экран iPhone обуглился с правой верхней стороны, где находится процессор A17 Pro.

За несколько дней пост Trulywenttospace получил около 5,5 тыс. лайков и более 700 комментариев на Reddit.