Редчайшие смартфоны Xiaomi продают в Сети за крупную сумму денег

За редчайшие смартфоны просят очень большие деньги, причем если первый оценили еще в приемлемую сумму, то стоимость второго аппарата в эквиваленте свыше 10 млн рублей.

В Китае на продажу выставили Xiaomi Mi 6 Silver Edition и прототип Xiaomi Mi 7.

Первый аппарат в свое время был анонсирован, но так и не добрался до прилавков.

При этом Xiaomi Mi 6 Silver Edition выпустили в количестве нескольких десятков, но кому доставались эти смартфоны неизвестно. В Китае за Xiaomi Mi 6 Silver Edition просят 2 831 доллар.

Xiaomi Mi 7 может стать рекордсменом в цене. Этот смартфон автор объявления оценил в 141 627 долларов, что в пересчете около 10,6 млн рублей.

Xiaomi Mi 7 так и не добрался до прилавков, а вместо него выл выпущен Xiaomi Mi 8 с вырезом как у iPhone X.