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Редактор 9to5Google назвал главные минусы iPhone 15 Pro при переходе с Android-смартфона

Автор На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

Бен Шун из 9to5Google, большой поклонник Android, поделился впечатлениями об iPhone 15 Pro после одного дня активного использования.

Ему понравилось:

Наличие USB-C вместо Lightning.

Новая кнопка действия, которая заменила переключатель беззвучного режима. Она очень настраиваемая и удобная.

Качественный титановый корпус нового синего цвета.

Новые звуки уведомлений в iOS 17 и iMessage.

Быстрая установка приложений из App Store.

Улучшенное автозаполнение паролей.

Ему не понравилось:

Дизайн домашнего экрана и расположение приложений.

Always on display от Apple.

Некоторые аспекты iCloud, в частности, маленькое бесплатное хранилище.

Кнопка действия могла бы быть функциональнее.

Клавиатура Apple не показывает знаки препинания без переключения раскладки.

В целом он нашел много плюсов в iPhone 15 Pro, но как активный пользователь Android заметил и раздражающие недостатки.

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