Редактор 9to5Google назвал главные минусы iPhone 15 Pro при переходе с Android-смартфона

Бен Шун из 9to5Google, большой поклонник Android, поделился впечатлениями об iPhone 15 Pro после одного дня активного использования.
Ему понравилось:
Наличие USB-C вместо Lightning.
Новая кнопка действия, которая заменила переключатель беззвучного режима. Она очень настраиваемая и удобная.
Качественный титановый корпус нового синего цвета.
Новые звуки уведомлений в iOS 17 и iMessage.
Быстрая установка приложений из App Store.
Улучшенное автозаполнение паролей.
Ему не понравилось:
Дизайн домашнего экрана и расположение приложений.
Always on display от Apple.
Некоторые аспекты iCloud, в частности, маленькое бесплатное хранилище.
Кнопка действия могла бы быть функциональнее.
Клавиатура Apple не показывает знаки препинания без переключения раскладки.
В целом он нашел много плюсов в iPhone 15 Pro, но как активный пользователь Android заметил и раздражающие недостатки.