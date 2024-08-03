Red Magic 9S Pro+ возглавил июльский список топ-10 мощнейших устройств AnTuTu

По данным популярного бенчмарка AnTuTu, лидером среди мощных флагманов Android за июль 2024 года стал Red Magic 9S Pro+ компании ZTE с процессором Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version и набранными 2182401 баллами. Стоит отметить, что это пока не глобальный рейтинг, а для китайского рынка.

Второе место занял недавно вышедший OnePlus Ace 3 Pro на Snapdragon 8 Gen 3 (2103450 баллов).

Бронзовую позицию завоевал Redmi K70 Extreme Edition c чипом MediaTek Dimensity 9300+ и результатом 2098023 балла.

Предыдущий лидер июньского рейтинга Asus ROG Phone 8 Pro опустился на четвертую позицию.

В ТОП-10 также вошли смартфоны компаний iQOO, Vivo с разными флагманскими платформами, показавшими высокую производительность.

Таким образом, в июле лидерство перешло к моделям с новейшими SoC Snapdragon и MediaTek.