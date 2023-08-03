Red Magic 8S Pro стал лидером на рынке смартфонов по версии AnTuTu за июль

Как всегда, с началом нового месяца, эксперты AnTuTu обновили свой список самых мощных мобильных телефонов, доступных на рынке. В этот раз были выбраны 10 топовых мобильных устройств высокого класса, а также несколько телефонов среднего класса с лучшими характеристиками.

Этот список представляет десять наиболее мощных мобильных телефонов, проданных на китайском рынке в июле. На мировой рынок пока не был представлен аналогичный топ.

По данным списка, на первом месте расположилась уже знакомая нам модель RedMagic 8S Pro, которая стала самым мощным мобильным устройством на текущий момент с оценкой в один миллион шестьсот тридцать три тысячи баллов, благодаря улучшенному процессору Snapdragon 8 Gen 2, превосходящему оригинальную версию.

Второе место в рейтинге занял iQOO 11s, однако этот мобильный телефон не доступен во всех регионах мира. На следующей позиции идет также мощный смартфон Vivo X90 Pro+.

Четвертое место занял iQOO 11 Pro, за которым идет Vivo X90s с процессором Dimensity 9200+. OPPO Find X6 Pro и Nubia Z50S Pro занимают шестое и седьмое места соответственно.

Далее в списке идет складная модель Vivo X Fold 2, превосходящая Xiaomi 13 Ultra, занявшего девятое место. На десятом месте расположился смартфон OnePlus 11.