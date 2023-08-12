Red Dead Redemption выйдет на PlayStation 4 и Nintendo Switch 17 августа

В последние дни Rockstar Games объявила о предстоящем выпуске Red Dead Redemption на PlayStation 4 и Nintendo Switch 17 августа. Возможно, некоторые начнут думать, что если разработчики решили портировать Red Dead Redemption на платформу Switch, то и мобильные устройства также могут поддержать эту игру, возможно, даже в будущем она появится в магазинах приложений App Store и Google Play.

Исходя из этого, следует отметить следующее: начиная с 17 августа обладатели мощных Android-смартфонов смогут запускать Red Dead Redemption на своих мобильных устройствах. Это становится возможным благодаря эмулятору Yuzu, который активно обновляется и находится в раннем доступе на платформе Android.

Играть в Red Dead Redemption на Android-устройствах через эмулятор Nintendo Switch представляет собой новое и уникальное виртуальное впечатление для мобильных геймеров. Особенно заманчиво то, что в этот пакет также включено дополнение Undead Nightmare.

К сожалению, в мобильной версии игры не будет многопользовательского режима, но возможность окунуться в сюжетную кампанию на фоне Дикого Запада в любое время и в любом месте становится реальностью благодаря этому портированному варианту. Это является долгожданным событием для всех любителей мобильных устройств, которые мечтали об этой возможности и устали от информации о неофициальных портах RDR.