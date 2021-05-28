Реальные изображения Samsung Galaxy Buds2 появились в FCC

Сообщается, что Samsung представит Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3 и Galaxy S21 FE на мероприятии Galaxy Unpacked в конце июля или начале августа.

Как стало известно astera.ru, ожидается, что на этой конференции компания также анонсирует Galaxy Buds2. Эти беспроводные наушники теперь сертифицированы FCC.

О Samsung Galaxy Buds2 известно с прошлого месяца. Некоторые его особенности уже были раскрыты в результате утечек. Теперь, благодаря FCC, можно наконец увидеть живые изображения этих грядущих по-настоящему беспроводных наушников.

На фотографиях продукт представлен в черном цвете. Однако ожидается, что наушники появятся еще в трех цветах: белом, фиолетовом и зеленом.

Что касается дизайна, как и в первом отчете, Galaxy Buds2 (SM-R177) будет идентичен Galaxy Buds +. Но чехол для зарядки будет похож на более новые Galaxy Buds Pro и Galaxy Buds Live.