Реальные изображения Samsung Galaxy Buds2 появились в FCC

Реальные изображения Samsung Galaxy Buds2 появились в FCC28.05.2021 19:58
Сообщается, что Samsung представит Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3 и Galaxy S21 FE на мероприятии Galaxy Unpacked в конце июля или начале августа.
Как стало известно astera.ru, ожидается, что на этой конференции компания также анонсирует Galaxy Buds2. Эти беспроводные наушники теперь сертифицированы FCC.
О Samsung Galaxy Buds2 известно с прошлого месяца. Некоторые его особенности уже были раскрыты в результате утечек. Теперь, благодаря FCC, можно наконец увидеть живые изображения этих грядущих по-настоящему беспроводных наушников.
На фотографиях продукт представлен в черном цвете. Однако ожидается, что наушники появятся еще в трех цветах: белом, фиолетовом и зеленом.
Что касается дизайна, как и в первом отчете, Galaxy Buds2 (SM-R177) будет идентичен Galaxy Buds +. Но чехол для зарядки будет похож на более новые Galaxy Buds Pro и Galaxy Buds Live.
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