Realme запустила во Вьетнаме новый бюджетный смартфон C75

Компания Realme незаметно анонсировала свой новый бюджетный смартфон C75 во Вьетнаме, расширив линейку C-серии. Этот телефон выделяется прочным корпусом и длительным временем работы от батареи при доступной цене, хотя некоторые характеристики пока остаются неопубликованными.

Realme C75 оснащён 6,72-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Он стал первым в мире смартфоном с чипсетом MediaTek Helio G92 Max, который, вероятно, является обновлённой версией Helio G91 и поддерживает только 4G.

Для фотографий C75 имеет двойную камеру с основным сенсором на 50 Мп и фронтальную камеру на 8 Мп для селфи и видеозвонков.

Смартфон отличается высоким качеством сборки: его «ударопрочный корпус» и экран из закалённого стекла ArmorShell защищают от ударов и падений.

Устройство имеет степень защиты IP69 от воды и пыли, что делает его устойчивым к неблагоприятным погодным условиям. Оно также сертифицировано по стандарту MIL-STD-810H на устойчивость к ударам военного уровня.

C75 работает на базе Realme UI 5.0 с Android 14 и имеет аккумулятор на 6000 мАч, обеспечивающий долгую работу. Телефон поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт для быстрой подзарядки и имеет функцию обратной зарядки, позволяющую использовать его как внешний аккумулятор для других устройств через USB-C.

Смартфон доступен в цветах Lightning Gold и Black Storm Night. Информация о ценах пока не раскрыта, но ожидается, что цена будет конкурентоспособной, учитывая бюджетную направленность серии. Realme планирует выпустить C75 и на других рынках в ближайшее время.