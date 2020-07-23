Realme за 2 года продала 40 миллионов своих смартфонов

Realme за 2 года продала 40 миллионов своих смартфонов23.07.2020 19:46
Компания Realme поделилась своими успехами на мировом рынке смартфонов.
С момента появления, бренду в мире удалось реализовать 40 миллионов своих смартфонов.
Таких объёмов продаж удалось добиться за два года, но к концу текущего года производителем намерен добиться показателя в 50 млн проданных устройств.
Марка Realme представлена уже в 59 странах мира. Из них в 5 странах компания входит в пятерку самых продаваемых.
Между тем, стоит отметить, что недавно Realme запустила в Индии продажи смартфона Realme C11 и он тут же стал популярным, так как за считанные минуты, компания смогла распродать всю партию устройств, в которой было 150 тыс. смартфонов.
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