Realme XT обновился до Android 10 и получил новую оболочку Realme UI

Realme XT был представлен в середине сентября, причем этот аппарат получил неплохие характеристики при доступной цене.

Изначально смартфон работал на Android 9.0 с оболочкой ColorOS 6, а теперь аппарат обновился до Android 10 с новой оболочкой Realme UI.

На российском рынке Realme XT предлагают за 20 тыс. рублей, а в Китае устройство оценивается в 210 долларов, что примерно 13,3 тыс. руб.

Напомним, в основе смартфона лежит процессор Snapdragon 712. На тыльной стороне аппарата расположена четверная камера с основным 64 Мп датчиком.

В Realme XT установили 6,4-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+. Под матрицей размещен сканер отпечатка пальца, а в верхней части расположен каплевидный вырез для фронтальной камеры.

Ее разрешение составляет 16 Мп, и в ней используется датчик Sony IMX471.

Для установки нового обновления на Realme XT нужно свободного места 3,52 ГБ.