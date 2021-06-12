Realme X9 Pro с Snapdragon 870 и оперативной памятью LPDDR4x оценят в $390

В сети появились характеристики нового смартфона от компании Realme.

Речь идет о смартфоне Realme X9 Pro, который уже появился в базе китайского регулятора TENAA, где также опубликовали и фото новинки.

В базе регулятора модель носит название Realme RMX3366, и указано, что она оснащена процессором Snapdragon 870 и оперативной памятью PDDR4x.

Объём памяти составит 6 или 8 ГБ, а встроенной будет от 128 до 512 ГБ. В смартфоне установят Super AMOLED диагональю 6,55 дюйма, а за его автономность ответит батарея на 4 500 мАч с поддержкой 65-ватной зарядки.

Фронтальная камера в новинке получит разрешение 32 Мп, а в основной предложат модули на 50, 16 и 2 Мп.

Работать Realme X9 Pro будет под управлением ОС Android 11, а еще в нем установят модуль NFC.

Предварительная стоимость Realme X9 Pro с Snapdragon 870 и оперативной памятью LPDDR4x объемом 6 ГБ составит 390 долларов.