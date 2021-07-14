Бренд смартфонов Realme запустил Realme X7 Pro в Индии в начале февраля. Несмотря на выпуск в 2021 году, телефон дебютировал с пользовательским интерфейсом Realme на базе Android 10. Прежде всего, бренд подтвердил, что выпустит бета-обновление Android 11 только во втором квартале, и он тоже сделал это. Теперь, четвертью позже, телефон наконец-то получил стабильное обновление Android 11.

Согласно realme Community, бренд начал сообщать о realme UI 2.0, основанном на Android 11 для realme X7 Pro. Обновление в настоящее время распространяется партиями. В результате он доступен только избранным пользователям.

Последнее обновление системы для телефона поступило с номером сборки RMX2121_11.C.03. Поскольку realme X7 Pro является смартфоном среднего класса, устройство получает все новые функции Realme UI 2.0, а также Android 11.

Тем не менее, если пользователя не устраивает новое программное обеспечение, он может вернуться к предыдущей версии. Для этого им нужно будет загрузить и установить пакет отката из объявления об обновлении, приведенного выше.

И последнее, но не менее важное: этот процесс приведет к стиранию внутренней памяти телефона. Поэтому обязательно сделайте резервную копию данных, если вы хотите вернуться к Android 10.

Источник — Astera.