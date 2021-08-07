Realme X7 получит стабильное обновление Android 11 в Индии

Realme X7, продаваемый в Индии, является ребрендингом realme V15 5G. Этот телефон был выпущен в начале февраля. Несмотря на выпуск в 2021 году, он дебютировал с пользовательским интерфейсом Realme на базе Android 10. Шесть месяцев спустя смартфон, наконец, начал получать стабильное обновление Realme UI 2.0 на базе Android 11 в стране.

Realme X7 получил обновление Android 11 бета в мае. Следовательно, на выпуск стабильного обновления у бренда ушло три месяца.

В настоящее время обновление развернуто с прошивкой версии RMX3092_11.C.05. Оно доступно только для пользователей с версией прошивки RMX2176PU_11.A.14, RMX2176PU_11.A.16, RMX2176PU_11.A.17, RMX2176PU_11.A.18 или RMX2176PU_11.A.20.

Прежде всего, последнее обновление системы для телефона выпускается партиями, как и любое другое обновление программного обеспечения OTA. Поэтому некоторые пользователи могут получить его раньше, чем другие, а некоторым придется подождать немного дольше.

При этом пользователи, неудовлетворенные последней версией пользовательского интерфейса Realme, могут вернуться к предыдущей версии, установив пакет отката. Однако, в отличие от процесса обновления, процесс отката приведет к стиранию внутренней памяти устройства.

Наконец, поскольку realme X7 является новым смартфоном и на данный момент получил только одно крупное обновление программного обеспечения, он также должен иметь право на Android 12.

Источник — Astera.