Realme X50 Pro с Snapdragon 865 и 5G представят на MWC 2020

Realme X50 Pro с Snapdragon 865 и 5G представят на MWC 202012.02.2020 17:40
Новый флагманский смартфон молодой, но активно развивающейся марки, будет представлен в рамках выставки в Барселоне 24 февраля.
Об этом компания объявила официально. Стоит отметить, что Realme не стала отказываться от посещения крупного мероприятия из-за коронавируса, в то время как другие бренды все же решили воздержаться и отказались приезжать на MWC 2020.
Что касается Realme X50 Pro, то информации о нем немного. Уже известно, что в аппарате установят топовый процессор Snapdragon 865 и модем 5G.
Экран смартфона будет иметь поддержку частоты обновления 120 Гц, а его камера получит четыре модуля.
Также модели приписывают 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 256 ГБ встроенной. Еще в устройстве будет модуль NFC и поддержка двух сим-карт.
Просмотры:Метки: Realme, Realme X50 Pro