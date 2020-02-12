Realme X50 Pro с Snapdragon 865 и 5G представят на MWC 2020

Новый флагманский смартфон молодой, но активно развивающейся марки, будет представлен в рамках выставки в Барселоне 24 февраля.

Об этом компания объявила официально. Стоит отметить, что Realme не стала отказываться от посещения крупного мероприятия из-за коронавируса, в то время как другие бренды все же решили воздержаться и отказались приезжать на MWC 2020.

Что касается Realme X50 Pro, то информации о нем немного. Уже известно, что в аппарате установят топовый процессор Snapdragon 865 и модем 5G.

Экран смартфона будет иметь поддержку частоты обновления 120 Гц, а его камера получит четыре модуля.

Также модели приписывают 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 256 ГБ встроенной. Еще в устройстве будет модуль NFC и поддержка двух сим-карт.