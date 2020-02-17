Realme X50 Pro 5G получит 90-герцовый Super AMOLED дисплей

Realme частично раскрыла внешность своего флагманского смартфона, который на рынке будет конкурировать с Xiaomi Mi 10.

Представительство китайской компании опубликовало постер Realme X50 Pro 5G, где показали лицевую часть аппарата.

На постере подтверждены данные про 90 Гц Super AMOLED экран, а также про врезную двойную фронтальную камеру.

По слухам, в китайском флагмане установят процессор Snapdragon 865, новую оперативную память LPDDR5, а также самый быстрый на данный момент WiFi 6.

Этот стандарт беспроводной связи позволяет передавать данные со скоростью до 9,6 Гбит/с.

Realme X50 Pro 5G еще приписывают 108 Мп основную камеру и быструю зарядку мощностью 65 Вт. Презентация смартфона ожидается в текущем месяце.