Realme X2 Pro получил стабильное обновление Android 11

Realme X2 Pro был бренда первый флагманский смартфон. Он был выпущен в последнем квартале 2019 года вместе с ColorOS 6.x на базе Android Pie. Позже устройство было обновлено до пользовательского интерфейса Realme на базе Android 10. Теперь оно, наконец, начало получать долгожданное обновление Android 11 (Realme UI 2.0).

Realme UI 2.0 основан на ColorOS 11. Он был представлен через несколько дней после анонса мобильной операционной системы OPPO на базе Android 11 в сентябре. Однако Realme X2 Pro получает стабильное обновление этого программного обеспечения более девяти месяцев спустя.

В конце декабря производитель мобильных телефонов Realme открыл регистрацию раннего доступа Realme UI 2.0 для Realme X2 Pro. Таким образом, на выпуск стабильного обновления Android 11 у бренда ушло шесть месяцев. Промежуток времени между первоначальной бета-версией и финальной стабильной версией слишком велик для любого бренда.

В любом случае, последнее обновление системы для Realme X2 Pro прибывает с версией прошивки RMX1931_11_F.11. Для получения этого обновления у пользователей должна быть версия прошивки RMX1931EX_11.C.37 или RMX1931EX_11.C.38.

Сборка программного обеспечения развертывается партиями. Следовательно, для достижения каждой единицы может потребоваться некоторое время. Наконец, неудовлетворенные пользователи могут вернуться к Android 10. Но этот процесс очистит внутреннюю память их телефона.

Источник — Astera.