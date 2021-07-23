realme X2, C12, C15 получают стабильное обновление Android 11

Бренд смартфонов Realme представил Realme UI 2.0 на базе Android 11 в сентябре 2020 года. С тех пор компания пытается обновить соответствующие устройства до более новой версии своего мобильного программного обеспечения. Последние телефоны, получившие это обновление, — это realme X2 , realme C12 и realme C15.

Три устройства, которые теперь начали получать стабильное обновление realme UI 2.0, получили свою первую бета-версию в период с конца января по начало февраля. Это означает, что на создание стабильных сборок у бренда ушло почти шесть месяцев.

При этом стабильное обновление Android 11 для этих телефонов поставляется со следующими номерами сборки.

Realme X2 — RMX1992EX_11.F.20 / RMX1992AEX_11.F.20

Realme C12 — RMX2189_11.C.05

Realme C15 — RMX2180_11.C.05

Последнее обновление системы включает в себя новые функции Realme UI 2.0, в основном ColorOS 11, в дополнение к Android 11. Однако стоит отметить, что не все функции доступны на всех смартфонах.

Кроме того, как и любая другая сборка программного обеспечения OTA, вышеперечисленные сборки выпускаются партиями. В результате им может потребоваться некоторое время, чтобы добраться до каждой единицы на рынке.

Наконец, если пользователя не устраивает новое программное обеспечение, он может вернуться к Android 10 (пользовательский интерфейс Realme). Но этот процесс отката приведет к стиранию внутренней памяти телефона.

Источник — Astera.