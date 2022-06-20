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Компания Realme выпустит смарт-часы TechLife Watch R100 с функцией Bluetooth-звонков

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Realme на тизерных изображениях анонсировала скорую презентацию своих новых смарт-часов.
23 июня состоится показ TechLife Watch R100 с круглым дисплеем и функцией звонков. Китайский производитель также раскрыл некоторые характеристики аксессуара.

Так, в TechLife Watch R100 будет установлен круглый 1,32 дюймовый дисплей с разрешением 360х360 пикселей, с правой стороны корпуса будут расположены две физические кнопки управления функциями.

Питание часам будет обеспечиваться встроенным аккумулятором емкостью 380 мАч, его должно хватать до 7 дней автономной работы.

Также часы позволят через Bluetooth совершать звонки. Других данных компания пока не предоставила, они будут раскрыты 23 июня на специальном мероприятии.

Компания Realme выпустит смарт-часы TechLife Watch R100 с функцией Bluetooth-звонков

Realme Realme TechLife Watch R100
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