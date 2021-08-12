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Realme выпустит первый телефон Dimensity 810, который может стать Realme 8s 5G

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Вчера MediaTek анонсировал новые 6-нм чипсеты, такие как Dimensity 810 и Dimensity 920. Вскоре после этого объявления генеральный директор Realme Мадхав Шет спросил клиентов, хотят ли они, чтобы Realme выпустила первый телефон с питанием от Dimensity 810. Недавние отчеты показали, что грядущие Realme 8s оснащены чипом D810. Следовательно, похоже, что прибытие Realme 8 кажется близким.

Realme выпустит первый телефон Dimensity 810, который может стать Realme 8s 5G

Realme 8s 5G будет иметь 6,5-дюймовый экран с разрешением FHD + и частотой обновления 90 Гц. Телефон будет поставляться с 8 Гб / 6 Гб оперативной памяти и 256 Гб / 128 Гб встроенной памяти. Пока неизвестно, будет ли в нем слот для карт памяти microSD.

Realme выпустит первый телефон Dimensity 810, который может стать Realme 8s 5G

Realme 8s 5G будет иметь 16-мегапиксельную камеру для селфи. Его основная камера будет 64-мегапиксельной. Он будет с батареей емкостью 5000 мАч, обеспечивающей быструю зарядку 33 Вт. В целях безопасности он будет оснащен боковым сканером отпечатков пальцев.

Источник — Astera.

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