Realme выпустит новый смартфон с батареей на 5000 мАч

Китайская компания готовит новую модель смартфона, которая уже засветилась в базах регуляторов под модельным номером RMX2151.

О какой модели в данном случае идет речь пока не известно, но ее характеристики частично уже рассекретили.

Так, стало известно, что работать смартфон будет на процессор Helio G90T от MediaTek, а емкость его аккумулятора составит 5 000 мАч.

Батарея получит поддержку 30-ватной зарядки. Диагональ экрана модели составит 6,5 дюйма, а его разрешение будет Full HD+.

Кроме этого, в этом устройстве заявлен и модуль NFC. Во сколько обойдется такая новинка, а также когда состоится ее презентация, пока неизвестно.