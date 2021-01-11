Realme выпустит флагманский смартфон на новом процессоре Snapdragon 888

Первым смартфоном на базе нового процессора стал Xiaomi Mi 11. Многие производители также готовят свои устройства с использованием Snapdragon 888 к выходу на рынок.

Одной из компаний, которая выпустит флагманский смартфон на процессоре Snapdragon 888 станет и Realme. Подробности об устройстве от этой компании уже появились в сети.

Так, уже известно, что смартфон будет носить название Realme Race Pro. Помимо флагманского процессора в нем предложат 12 ГБ оперативной памяти, а еще в нем будет установлен аккумулятор на 5000 мАч.

Более того, сообщается, что батарея будет иметь поддержку 125-ватной зарядки. Что касается дизайна, то новинку выполнят в стиле Oppo Ace 2, а в основной камере предложат четыре датчика.

Судя по опубликованным данным, Realme Race Pro имеет намного интереснее характеристики в сравнении с Xiaomi Mi 11, но определяющим в таких случаях станет цена. Когда дебютирует новинка от Realme, пока не сообщается.