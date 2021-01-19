Realme выпустит 6,5-дюймовый смартфон с АКБ на 5000 мАч за 115 долларов

Компания Realme уже скоро представит свой новый смартфон, который будет относится к линейке недорогих и получит емкую батарею.

Realme выпустит 6,5-дюймовый смартфон с АКБ на 5000 мАч и предварительной стоимостью 115 долларов.

Некоторые характеристики новинки были раскрыты благодаря магазину FT Shop, где уже появилась страничка со смартфоном.

Новый смартфон, как гласит информация на сайте, будет продаваться под названием Realme C20.

Диагональ экрана составит 6,5 дюйма, а выполнен он будет по технологии IPS и получит разрешение 1600 х 720 точек.

На лицевой стороне установят фронтальную камеру с датчиком на 5 Мп, а в основной камере будет модуль на 8 Мп.

Основой для смартфона стала система MediaTek Helio G35, которую дополнит 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

Также известно о наличии поддержки 10-ватной зарядки. Работать аппарат будет под управлением ОС Android 10.