Realme выпустила свой первый дешевый фитнес-браслет Realme Band

Представители Realme еще в прошлом году сообщали, что будет выпущен фитнес-браслет, который китайская компания уже представила официально. Новинка получила название Realme Band. На рынке она составит конкуренцию Xiaomi Mi Band 4 и будущему Xiaomi Mi Band 5.



Realme Band оценили в 20 долларов, а за такую сумму этот браслет предоставит больше возможностей, чем от него ожидают.

Он способен каждые пять минут отслеживать пульс, следить за сном, и напоминать пользователю о том, что нужно встать и размяться, если он долго сидит на одном месте.

В браслете установили 0,96 дюймовый цветной экран, реализовали защиту от пыли и воды по стандарту IP68, а также настроили его на девять видов спорта.

Помимо этого, Realme Band может отображать уведомления с таких приложений: YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp и Twitter.

На одном заряде браслет проработает от шести до девяти дней. Заряжается новинка от разъёма USB, а весит всего 20 г.

В продаже Realme Band будет предлагаться в желтом, черном и зелёном цветах.