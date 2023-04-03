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Realme выпустила смартфон GT Neo5 SE с батареей на 5500 мАч и Snapdragon 7+ Gen 2

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Realme GT Neo 5 SE стал ответом на Redmi Note 12 Turbo, который получил новейший процессор Snapdragon 7+ Gen 2.
Новинка от Realme тоже создана на базе нового процессора Snapdragon 7+ Gen 2, который был представлен в конце прошлого месяца.

Этот чип по своей производительности не уступает флагманским решениям прошлых лет.

Realme GT Neo 5 SE получил оперативной памяти от 8 до 16 ГБ, а постоянной от 256 ГБ до 1 ТБ. Экран в аппарате AMOLED, его диагональ составляет 6,74-дюйма, а частота обновления 144 Гц.

Фронтальная камера одинарная, ее разрешение составляет 16 Мп. На задней панели установлен тройной модуль с датчиком на 64 Мп (сенсор OmniVision OV64B), 8 Мп широкоугольным объективом и 2 Мп сенсором для макросъёмки.

Встроенный на 5500 мАч аккумулятор можно заряжать быстрой зарядкой мощностью 100 Вт. В Китае Realme GT Neo 5 SE стоит от 23 700 до 31 600 рублей.

Пока новинка доступна по предварительному заказу, первые покупатели получат свой смартфон только 10 апреля.

 

Realme Realme GT Neo 5 SE
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