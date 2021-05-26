Realme выпустила новый ночник в форме пончика за 8 долларов

Ранее на этой неделе Realme представила новый продукт во время пресс-конференции 618. Во время этого мероприятия компания выпустила новый Night Light в форме пончика по цене около 8 долларов США.

Новый ночник имеет идеально симметричный круглый дизайн, напоминающий пончик. Это устройство построено на основе прецизионных датчиков с пятью различными типами специальных шаблонов Френеля. Ночник от китайского технологического гиганта имеет магнитное основание под полым кольцом. Магнитное основание позволяет размещать продукт в любом месте дома пользователя.

Кроме того, в ночном свете Realme также есть встроенный инфракрасный датчик, который обнаруживает присутствие пользователей, а также светочувствительный датчик. Датчик на устройстве также имеет широкий угол 120 градусов, что позволяет ему измерять окружающее освещение, предлагая автоматическую регулировку яркости. Согласно официальным данным, устройство обеспечивает сверхдлительное время автономной работы 365 дней. К сожалению, производитель смартфонов еще не объявил официальную дату запуска этого ночника, но объявил его цену в 49 юаней.