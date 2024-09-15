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Realme выпустила недорогой планшет с 11-дюймовым экраном на MediaTek Helio G99

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Компания Realme представила новый планшет Pad 2 Lite.

Realme выпустила недорогой планшет с 11-дюймовым экраном на MediaTek Helio G99

Устройство оснащено 11-дюймовым экраном с высокой частотой обновления, стереозвуком и большим объёмом памяти, что делает его привлекательным вариантом для пользователей.

На передней панели планшета установлен 10,95-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920×1200 пикселей. Яркость экрана достигает 450 нит, а частота обновления составляет 90 Гц, что обеспечивает плавное изображение при просмотре видео и играх.

Для создания качественного звука в Pad 2 Lite предусмотрены четыре динамика, что позволяет наслаждаться объемным звучанием при просмотре фильмов или прослушивании музыки.

Внутри планшета работает восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99. Пользователи могут рассчитывать на оперативную память до 16 ГБ с возможностью виртуального расширения, а для хранения данных доступно до 256 ГБ. Аккумулятор с ёмкостью 8300 мАч обеспечивает до 14,8 часа воспроизведения видео на одном заряде.

Новинку оценили от 179 долларов или 16 200 рублей.

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