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Realme в России снизила цены на некоторые смартфоны

07.02.2020 23:32

Молодой китайский бренд Realme в России объявил о снижении цен до 6 тыс. рублей на некоторые свои смартфоны.
Снижение стоимости затронуло Realme X2 Pro, Realme XT, Realme 5 Pro и Realme 5.

Эти смартфоны по новым ценам можно купить в крупнейших онлайн-магазинах ДНС, Ситилинк и Беру, а также у других официальных продавцов.

Теперь Realme X2 Pro можно купить за 33 тыс. рублей, Realme XT – 17 тыс. рублей, а недорогие Realme 5 Pro и Realme 5 сейчас оцениваются в 13 и 11 тыс. рублей соответственно.

Стоит отметить, что Realme на рынке существует всего полтора года, и за это время она уже создала полноценную линейку смартфонов, начала выпускать аксессуары, а сейчас производитель готовится к освоению рынка телевизоров и смарт-браслетов.

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