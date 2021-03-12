Realme в России представит эксклюзивные смартфоны с модулем NFC

Realme в России проведет отдельную презентацию, на которой покажут разработанные для нашего рынка смартфоны.

Китайская компания объявила, что презентация новинок пройдет 23 марта. В этот день будут показаны модели Realme C21 и Realme C20.

Помимо анонса офис Realme опубликовал изображения смартфонов, а также раскрыл их особенности.

В будущих новинках несмотря на невысокую цену будут установлены модули NFC. Стоит отметить, что в международной версии этих моделей чипа для бесконтактной оплаты нет.

Realme C21 и Realme C20 являются бюджетными смартфонами с ценой 120 и 108 долларов соответственно, в них используется процессор MediaTek Helio G35.

В Realme C21 установлен сканер опечатка пальца и тройная камера, а в Realme C20 всего один датчик основной камеры и отсутствует сканер отпечатка пальца.