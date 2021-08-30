Realme скоро выпустит первый в мире телефон на базе Dimensity 810

Тайваньская полупроводниковая компания MediaTek анонсировала чипсет Dimensity 810 вместе с 6-нм Dimensity 920 11 августа. В то время были предположения, что Realme станет первым производителем смартфонов, выпустившим телефон на базе Dimenity 810 после того, как Мадхав Шет запросил мнение фанатов. если они хотят, чтобы компания первой в мире представила процессор MediaTek Dimensity 810.

Сегодня Realme India подтвердила, что скоро выпустит первый в мире смартфон на базе процессора Diemsity 810. В тизере ничего не говорится о точной дате запуска и названии ожидаемого смартфона. Однако есть предположения, что смартфон будет Realme 8s. Ожидается, что он будет оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц, а также основной камерой 64 МП и батареей емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт.

Чип Dimensity 810 — это 6-нм чип, который находится ниже 7-нм Dimensity 820. Он имеет 8 ядер, состоящих из четырех ядер Cortex-A76 с тактовой частотой 2,4 ГГц и четырех ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2,0 ГГц. MediaTek утверждает, что он обеспечивает увеличение производительности на 20% по сравнению с предыдущим поколением.

Чипсет поддерживает дисплеи FHD + с частотой 120 Гц, оперативную память LPDDR4x, память UFS 2.2 (2-полосную) и камеры с разрешением до 64 МП. Чипсет также имеет высококлассные функции AI-камеры, такие как AI-Bokeh и AI-Color в сотрудничестве с Arcsoft.

Источник — Astera.