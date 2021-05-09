Realme скоро выпустит новый смартфон среднего уровня Realme Narzo 30 4G

Realme на рынке старается конкурировать с компанией Redmi, и сейчас китайский производитель готовится к презентации смартфона Narzo 30, который станет прямым конкурентом Redmi Note 10S.

Технически Narzo 30 будет очень похож на Note 10S. У них одинаковая платформа, а именно MediaTek Helio G95, и ряд схожих характеристик.

Источник сообщает, что в Realme Narzo 30 установят 6,5-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц и врезанную в верхний левый угол фронтальную камеру на 16 Мп.

На тыльной стороне устройства будет находиться блок с тремя объективами.

Основный датчик изображения будет на 48 Мп остальные два будут по 2 Мп. Заявлен аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

Аппарат также получит порт USB-C, стандартный разъем для наушников и сканер отпечатка пальца на боковой грани.

Realme Narzo 30 поступит в продажу под управлением Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI 2.0.

Стоимость смартфона пока не раскрывают.