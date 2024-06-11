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Realme скоро представит смартфон с поддержкой 300-ватной зарядки

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Руководитель отдела маркетинга, Фрэнсис Вонг, поделился этой информацией в интервью для YouTube-канала The Tech Chap. Он сообщил, что компания уже начала тестирование такой зарядки, и она будет доступна в предстоящих флагманских моделях.

На данный момент самой мощной зарядкой среди смартфонов realme является модель GT Neo 5, которая поддерживает зарядку мощностью 240 Вт.

С ее помощью аккумулятор смартфона можно зарядить всего за 10 минут. Представитель компании не уточнил, какая модель будет первой с поддержкой 300-ваттной зарядки, но некоторые источники предполагают, что это может быть предстоящий GT Neo 6.

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