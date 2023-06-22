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Realme с 1 июля запустит в России продажи смартфона Realme С55 в зеленом цвете

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

На российском рынке китайская компания realme с 1 июля начнет продажи модели смартфона C55 в зеленом цвете.

Популярная модель аппарата получила зелёный оттенок с микроскопическими вертикальными линиями, которые по задумке пользователю должны напомнить стекающие капли дождя по стеклу.

Realme C55 в новом зелёном цвете будет доступен только в конфигурации 8/256 ГБ памяти, остальные параметры устройства не будут отличатся от версий с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

Напомним, в основе realme C55 лежит процессор MediaTek Helio G88. В смартфоне установлен аккумулятор на 5000 мАч, который можно заряжать 33-ватной зарядкой SuperVooc.

Смартфон realme C55 в зеленом цвете будет предлагаться у всех партнеров бренда.

Realme с 1 июля запустит в России продажи смартфона Realme С55 в зеленом цвете

Realme realme С55
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