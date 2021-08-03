Realme RMX3381 может стать телефоном V-серии с Dimensity 810

В прошлом месяце новый телефон Realme с номером модели RMX3381 был одобрен китайским органом TENAA. В листинге были представлены изображения и основные характеристики смартфона. С сертификацией TENAA этот телефон, вероятно, станет официальным в этом месяце. Специалист из Китая поделился ключевыми подробностями о смартфоне.

Согласно аналитику, Realme RMX3381 будет нацелен на офлайн-рынок Китая. Она заявила, что это устройство будет частью V-серии и будет оснащено ЖК-панелью, процессором 2,42 ГГц и батареей емкостью 5000 мАч.

Другой аналитик заявил, что устройство будет поддерживать частоту обновления 90 Гц и будет работать на новом чипсете Dimensity 810. Предстоящий телефон Realme 8s 5G также имеет характеристики, аналогичные характеристикам телефона RMX3381. Однако они отличаются отделом камеры.

Realme ранее сообщала, что телефоны Realme серии V будут называться Realme V5 5G, Realme V15 5G и Realme V25 5G. V15 дебютировал с чипом Dimensity 800. Следовательно, существует вероятность того, что Realme RMX3381 на базе SoC Dimensity 810 может выйти за рамки прозвища Realme V25.

Предполагаемый V25 имеет 6,5-дюймовый ЖК-дисплей FHD + с дырочками, аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, боковой сканер отпечатков пальцев и работает на ОС Android 11. Его восьмиядерный процессор 2,42 ГГц имеет до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ памяти. Он может поставляться с 16-мегапиксельной фронтальной камерой и 48-мегапиксельной + 2-мегапиксельной + 2-мегапиксельной тройной камерой.

Для сравнения, Realme 8s имеет 6,5-дюймовый ЖК-экран с частотой 90 Гц, аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт, боковой сканер отпечатков пальцев и Android 11. Он работает на базе процессора Dimensity 8106. ГБ / 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ / 256 ГБ памяти. Он имеет 16-мегапиксельную селфи-камеру и 64-мегапиксельный основной объектив на задней панели.

Источник — Astera.