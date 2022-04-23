Realme Q5i с Dimensity 810 и АКБ на 5000 мАч вышел в Китае

Основные особенности нового Realme Q5i включают процессор MediaTek Dimensity 810, 5000 мАч и быструю зарядку.

Realme выпустила Realme Q5i, расширив свой портфель смартфонов. Смартфон будет эксклюзивом для китайского рынка. Realme Q5i поставляется с аккумулятором емкостью 5000 мАч и работает на базе процессора MediaTek Dimensity 810.

Устройство оснащено 6,58-дюймовым дисплеем Full HD+ с частотой обновления 90 Гц. Смартфон доступен в черном и синем цвете.

Стоимость Realme Q5i в Китае составляет 1199 юаней, что составляет около 186 долларов. Это цена версии с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Заказы пока принимают исключительно в Китае, а о глобальном запуске в компании не сообщали.

Итак, Realme Q5i оснащен 6,58-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, предлагающим разрешение 1080×2400 пикселей и соотношение сторон 20:9. Устройство оснащено 6-нм восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 810 5G. Смартфон работает под управлением Android 12 и оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.

Что касается камер, то Realme Q5i на задней панели оснащен двойной камерой с 13-мегапиксельной (f / 2,2) основной камерой и 2-мегапиксельной (f / 2,4) камерой. Основная камера имеет двойную светодиодную вспышку. Фонтальную камеру оснащена 8-мегапиксельным сенсором с диафрагмой f/2.0.

Realme Q5i работает под управлением Realme UI 3.0 на базе Android 12 и имеет 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD. Realme Q5i — это смартфон с двумя SIM-картами и боковым сканером отпечатков пальцев.